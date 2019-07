O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) visitou a redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 12, momento em que resumiu suas atividades através de benefícios conquistados para o setor de saúde pública dos municípios da região do Cone Sul de Rondônia.

Ele iniciou dizendo que ainda no seu primeiro mandato trabalhou muito na implantação da UTI de Vilhena e agradeceu o governador Marcos Rocha (PSL) pelo cumprimento do repasse para manter a unidade instalada no Hospital Regional de Vilhena.

Prosseguiu explicando que a policlínica foi outra de suas bandeiras: “Muitas pessoas ainda não conhecem, mas é para atender pacientes do Cone Sul que precisam de especialidades médicas. Hoje temos ainda poucos médicos especialistas, mas a ideia é chegar, no mínimo, 20 especialidades. Isso significa evitar que pacientes dos municípios da nossa região, saiam de Pimenteiras, Cerejeiras, por exemplo, com destino a Porto Velho para fazer apenas uma consulta. A ideia é ter as especialidades em Vilhena ou, em todo caso, trazer especialista para cá, ao invés de mandar uns 20 pacientes à capital. Os idosos são os que mais sofrem com isto”, explicou.

MUTIRÃO DE CIRURGIAS

O parlamentar também salientou o trabalho para implantar em Vilhena a mutirão de cirurgias seletivas, que irá atender mais de 2 mil pacientes da região já no início de 2020.

“Encampei a proposta na Assembleia Legislativa e está tendo apoio de vários deputados colocando recursos através de emendas. Essas cirurgias não são urgentes, mas são necessárias. Temos uma fila registrada em torno de 1700. Nossa ideia é zerar essa fila e mais 300 que vão aparecer. O custo da emenda que será destinado é de R$ 3 milhões e seis deputados vão colocar esses recursos, de R$ 500 mil cada um. A previsão é que seja conveniado agora e começaríamos a realizar esse trabalho no início de 2020. E quando falo isso é em benefício do Cone Sul”, disse.

Outras ações relevantes são relacionadas a exames de imagens, regulação cirúrgica e implantação de uma ala ortopedia com gerência do Estado em Vilhena para cirurgias de maior complexidade. Luizinho garante que o diálogo com a secretaria estadual de saúde vai resultar numa ação macro visando atender pacientes de todos os municípios do Cone Sul

“Tenho usado praticamente toda a força do meu mandato em trazer melhorias no setor de saúde pública”, ponderou.

INAUGURAÇÃO DO CEV

Luizinho Goebel também parabenizou o prefeito Eduardo Japonês pela inauguração do Centro de Especialidades de Vilhena (CEV) e lembrou que colocou R$ 1,5 milhão de emenda de sua autoria para aquisição de móveis, mais R$ 418 mil para adquirir um raio X de última geração (que já está no local) e mais R$ 1,25 milhão para medicamentos (leia AQUI).

“Todo esse apoio já começou a dar um resultado melhor à sociedade; hoje já não falta tanto medicamento como antes e o atendimento aos pacientes melhorou; o CEV, por exemplo, já ‘desafogou’ o Hospital Regional no quesito atendimento ao público, além da UBS no bairro Cristo Rei que atende nos horários das 18h às 22h. Os dados mostram que os resultados são positivos”, analisou.

GOVERNO MARCOS ROCHA

Com relação ao “novo” governo estadual, o deputado disse que Marcos Rocha (PSL) tem sido ouvinte. “É um governo novo, em construção. Estamos tendo oportunidade de diálogo com ele”, avalia.

Luizinho disse que o governador tem apoiado vários projetos de sua autoria, como, por exemplo, a escola Bombeiro Militar. “Tive essa ideia no passado, mas o governador já garantiu que em 2020, Vilhena terá essa escola. É a primeira na região norte, que será na escola Cecília Meireles. Tive outro projeto que era a de colocar uma escola pública municipal militarizada. Apresentei a proposta ao governador e nós já implantamos em Vilhena a escola municipal militar, que é a escola Cristo Rei, que já está funcionando e que, inclusive, as pessoas podem passar lá e conhecer. Nesses primeiros dias, a escola já está dando resultados. Tudo isso se soma a essa oportunidade de diálogo que estamos tendo com o governador Marcos Rocha”, encerrou.