“A gratidão é a memória do coração”. Com esta citação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Jaru, recepcionou o deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT), na manhã de quinta-feira 11, em ato de entrega da obra de reforma e ampliação de salas de aula, viabilizada por meio de emenda no valor de R$150 mil.

No ato, com a presença de pais, alunos e do vereador João Matias (PT), a diretora Elaine Leite comemorou a conclusão das obras, que chamou de importante conquista para a instituição, pois permite melhorar cada vez mais o atendimento oferecido às pessoas atendidas.

A Apae de Jaru desenvolve diversas atividades educacionais e clínicas, de assistência social e de defesa de direitos. “É uma grande alegria podermos mostrar que estamos suprindo nossas demandas graças ao apoio do deputado Lazinho da Fetagro, que tem sido parceiro da comunidade apaeana, contribuindo para que cumpramos nossa missão”, disse a diretora.

Para o deputado, foi uma grande satisfação poder contribuir para o bom e respeitoso trabalho desenvolvido pela entidade. “Esta parceria me emociona e me entusiasma. A Apae cumpre sua missão em prestar serviços de assistência social e educacional de qualidade às crianças, jovens e adultos excepcionais, promovendo o bem estar e desenvolvimento de forma humanizada. Estarei sempre à disposição”.