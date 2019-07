O Diário Oficial da União divulgou na terça-feira 02, a Portaria nº 205 enquadrando mais 19 professores de Rondônia na Carreira de Magistério do Ensino Básico e Tecnológico (EBTT).

Anteriormente, já haviam sido publicadas as Portarias nº 853 e 876 enquadrando seis professores. No total, 2.700 professores do ex-território fizeram a solicitação através do Termo de Opção.

De acordo com membros da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD/RO), espera-se que novas listas sejam divulgadas semanalmente.

Através do enquadramento na Carreira de Magistério do EBTT, os professores transpostos têm a possibilidade de concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) espécie de “gratificação” cujo valor é acrescido à RT (Retribuição por Titularidade), e também podem requerer o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, logo no primeiro contracheque após o enquadramento.

Para celebrar essa vitória dos professores transpostos, a Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas da SAMP/RO, Rosana Botelho dos Santos e a presidente da CPPD/RO, Josineide de Oliveira Flores, convidam a todos para a Solenidade de Acolhimento do EBTT, que acontecerá na terça-feira 16, às 9h, no auditório da SAMP/RO. Na ocasião, serão distribuídos os requerimentos para que os servidores enquadrados já solicitem a Dedicação Exclusiva.

Confira o nome dos beneficiados:

Aluisio Azevedo de Moraes (Ariquemes), Elio José Limberger (Ji-Paraná), Jose Aparecido Dias (Guajará-Mirim), Lenine Jose Neia Pinheiro da Silva (Cerejeiras), Maria Helena Romancini (Porto Velho), Maria Ines Costa Jaskiu (Cacoal), Maria Julia Rodrigues Lima (Ouro Preto do Oeste), Maria Manuela da Cruz Oliveira (Ariquemes), Maria Nieve Amaro da Silva Veras (Porto Velho), Maria Conceição Coimbra (Jaru), Marisete Damaceno (Rolim de Moura), Nadia Angelica da Cruz Ferreira (Pimenta Bueno), Nestor Missiaggia (Cabixi), Noeme Oliveira Sebastião (Ji-Paraná), Osny Blanco Dutra (Cerejeiras), Silvio Martins Jalles (Alta Floresta), Sirlene Mara Padovez Tenani (Porto Velho), Vandete Fernandes Silva (Cerejeiras), Zilamaria Rabêlo Caúla (Porto Velho), Héber Bello (Cacoal), João Francisco Climaco Filho (Nova Mamoré), José Cosmo de Oliveira (Nova Mamoré), Mauro Mazzo (Cacoal), Manoel Messias de Jesus (Cacoal), Maria Lúcia da Silva (Nova Mamoré) e Silas Neiva de Carvalho (Cacoal).