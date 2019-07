A Mega Imagem de Vilhena oferecerá a seus pacientes atendimento psiquiátrico especializado em medicina do sono.

Acaba de se juntar a equipe, Natália Favero Gomes, médica formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especializada em psiquiatria pela Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, e com residência em medicina do sono no Hospital de Clinicas de Porto Alegre (RS).

Sobre os sintomas e diagnósticos, a profissional conta que a maior parte das doenças acabam englobando a insônia e a apneia do sono – distúrbio grave que faz com a pessoa pare de respirar por alguns segundos durante o sono.

E o tratamento consiste em consultas médicas, avaliação e caso necessário uma bateria de exames para identificar as causas dos distúrbios.

Sintomas como insônias, depressão, ansiedade, a até mesmo roncos podem se enquadrar nos distúrbios do sono, por isso, Gomes salienta a necessidade de se fazer um acompanhamento.

Do que será oferecido pela clinica, a especialista enfatiza os exames de actigrafia, sangue, imagem e uma parceria para realização da polisonografia – procedimento acompanhado por eletrodos durante o sono.

Gomes destaca ainda que o trabalho é feito com responsabilidade, ética e em parceria com outros especialistas, caso haja necessidade.

Os serviços já estão sendo disponibilizados, atendendo através do convênio da Unimed e consultas particulares. Para agendar seu horário basta entrar em contato através do telefone 3322-1307 ou ir até a clinica.