A família de Michelli do Carmo Oliveira Dias, de 17 anos, que estava desesperada com o desaparecimento da moça, disse que ela foi localizada internada no hospital municipal de Colorado do Oeste (leia AQUI).

A família relata que a jovem está chorando muito e ainda não disse o motivo do desaparecimento, mas assim que melhorar deve relatar aos pais o que realmente aconteceu.

Na ocasião do sumiço, Michelli, que estuda no Instituo Federal de Rondônia (Ifro) em Colorado, estava em Vilhena na casa de uma tia passando alguns dias, mas na tarde de ontem por volta das 13h15, saiu da residência e não disse para onde ia e não entrou em contato com a família que mora em Corumbiara.

Na manhã deste sábado, 13, a mãe da estudante foi até a cidade de Colorado e com informações de terceiros chegou ao hospital onde a filha estava internada.