Segundo informações da PF, até a última segunda-feira (8), militares do Exército estavam no local das apreensões, na Terra Indígena (TI) Karipuna em União Bandeirantes, para garantir que as toras e madeiras serradas não fossem furtadas ou danificadas.

Como a partir dessa parte houve a necessidade de um efetivo reduzido no local, responsáveis pelos órgãos envolvidos na operação definiram, em reunião, que a madeira deveria ser destina com grande agilidade.

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a madeira apreendida tem um valor estimado em R$ 3,2 milhões, sendo que o órgão não conseguiu estimar o preço de algumas mais raras, que não existem para comércio, como a Cerejeira.

Órgãos que recebem doação de madeira:

Polícia Militar

Polícia Federal

5º Batalhão de Engenharia e Construção

Comando da 17ª de Infantaria de Selva

Prefeitura Municipal de Urupá

Prefeitura Municipal de Corumbiara

Prefeitura Municipal de Porto Velho

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso

Superintendência do Iphan de RO

Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária

Reserva Biológica do Rio Jaru

Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico

Associação dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré

Operação

No dia 17 de junho, duas operações foram deflagradas na TI. As ações, chamadas de S.O.S Karipuna, têm o “objetivo de desarticular organizações criminosas instaladas” na região da aldeia. Uma das ações investiga o loteamento e comercialização ilegal de glebas no interior da Karipuna.