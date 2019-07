O acidente aconteceu no fim da tarde deste domingo, 14, e envolveu dois carros e uma ciclista, na cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Fiat Uno, de cor vermelha, placa NBS-1506/Cerejeiras, seguia pela Rua Espirito Santo, quando colidiu com um Fiat Uno, de cor azul, placa KAB-1095/Cerejeiras.

No impacto, o Uno vermelho acabou rodando, e com isso, acertou uma mulher identificada como Marizett Souza, 49 anos, que trafegava numa bicicleta.

A vítima foi socorrida ao hospital São Lucas, com suspeita de fratura no joelho. Porém, devido ao hospital estar em falta de servidor para operar o aparelho de raio x, a vítima teve que ser transferida para o hospital Regional de Vilhena.