Com estreia marcada para a próxima quinta-feira, o novo “O Rei Leão” já é hit no segundo maior mercado cinematográfico do mundo depois dos Estados Unidos: a China.

No país asiático que de acordo com especialistas deverá se tornar o líder mundial em faturamento nos cinemas até 2022, a versão “live action” do desenho lançado em 1994 pela Disney estreou não faz nem três dias e já faturou US$ 54,7 milhões (R$ 204,5 milhões) nesse curto período.

A soma indica que a superprodução de US$ 250 milhões (R$ 934,7 milhões) provavelmente vai liderar as bilheterias globais no próximo fim de semana, e inclusive com chances de fazer isso batendo recordes, uma vez que se trata daquele que é tido como o filme mais aguardado do ano.

Como nem tudo são flores, a crítica especializada não está caindo de amores pelo longa que tem Beyoncé Knowles, Donald Glover e Seth Rogen no time de dubladores do original em inglês.

O consenso até agora entre essa turma é que “O Rei Leão” de 2019, com seus efeitos especiais de cair o queixo, é um espetáculo para os olhos porém não chega a tocar o coração. Mas o público chinês, pelo visto, discorda.