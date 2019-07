Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 15, na Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena.

De acordo com informações de populares, o condutor da moto Yamaha/Fazer YS 250 de cor preta, placa NJU-3986/Campos de Júlio – MT, seguia pela Rua Marques Henrique, sentido Unir, quando após passar o semáforo colidiu com uma caminhonete Chevrolet S10 de cor cinza, placa OHP-5614/Vilhena, que saia do estacionamento de uma farmácia.

No impacto, o motoqueiro caiu e se arrastou no asfalto. A vítima que ainda não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos e foi socorrida ao pronto-socorro do hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.