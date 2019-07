Está sendo realizado na escola Professor Luiz Carlos Paula Assis, a quarta edição do projeto “Escola Cristã de Férias”. Sob a coordenação da professora Elaine Cristina Ribeiro Carrijo, a ação é uma iniciativa da igreja Adventista do Sétimo Dia.

O projeto é realizado durante uma semana, no período das férias do meio do ano. E no final das atividades é feito um evento no estilo formatura, com certificação, entrega dos trabalhos confeccionados, além de apresentações culturais com canções e histórias bíblicas.

A cada ano o projeto traz um tema, nesta edição o escolhido foi “Crianças na Cozinha com Jesus”. Estão participando cerca de 110 crianças com idades entre 05 a 12 anos.

De acordo com a coordenadora, o projeto é realizado em várias cidades, pois pertence ao grupo de Adventista do Sétimo Dia, e tem como colaboradores os membros da igreja, professores da instituição e adolescentes que atuam como monitores e fazem parte do clube de desbravadores.

Durante a semana de atividades da “Escola Cristã de Férias” as crianças cantam louvores, reverenciam as bandeiras do Brasil e cristã, e a bíblia. Também recebem dicas de saúde do boneco Luizinho, participam de oficinas de história bíblica, laboratório do corpo humano, artes com pintura em tecidos e customização de porta lápis e chaveiros, além da encenação do máster chefe e seu ajudante. Confira as fotos.

