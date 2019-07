A Four Pub traz para Vilhena neste sábado 20, a dupla sertaneja Mayke e Rodrigo de Goiás e o DJ internacional Dimmi Kalil.

Os ingressos estão em seu primeiro lote na Hortus Bar e Banca do Zóio, a R$ 20,00 pista e R$ 30,00 vip. E tem mais, das 23h as 00h estará liberado água com gás e gin para as mulheres.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8479-4820 (Allan Savaris) e 9 9373-1881 (Douglas Oliveira).