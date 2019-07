Após sofrer fortes dores no abdômen, desde o término das visitas no interior do Estado, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) passou por uma cirurgia de colecistite (pedra na vesícula) no Hospital de Guarnição Porto Velho (HGuPV), na segunda-feira 15.

Segundo a assessoria que acompanhou o parlamentar na viagem, todos pensavam que as dores era devido o fluxo da viagem. Ocorre, que na quinta-feira 11, após o programa Fala Sargento, os medicamentos já não faziam efeitos e o parlamentar passou a ter crises de émese (vômito) com vestígios de sangue.

Eyder foi encaminhado ao Hospital de Guarnição Porto Velho (HGuPV), onde foi realizado vários exames e constatado, através de ultrassonografia total do abdômen a colecistite.

O médico cirurgião prescreveu medicamentos e cirurgia de emergência, que foi realizada nesta segunda 15, com duração de mais de três horas, onde foi retirada a vesícula. Nesta terça-feira 16, Eyder recebeu alta e permanece em repouso total.

Por meio de vídeo, Eyder agradeceu a todos que oraram e enviaram mensagens de apoio. “Sou grato a Deus e pelas orações que tenho recebido. Daqui há pouco retorno com força e honra para trabalhar incansavelmente pelo povo do meu Estado. É assim que irei retribuir as orações”, concluiu.