O deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) reivindicou junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços públicos (DER) recuperação de três pontes localizadas na RO-420, que interliga os municípios de Nova Mamoré e Buritis.

As pontes estão em condições precárias e de risco para a trafegabilidade, conforme atestou o vereador de Nova Mamoré, André do Sindicato (PT), ao apresentar a demanda ao deputado, em nome da população.

De acordo com o constatado, a situação tem prejudicado principalmente os agricultores e produtores de gado da região na comercialização. Isso, porque a RO-420, também conhecida como Linha Eletrônica, é o principal acesso a outros municípios do interior, e por onde trafegam os caminhões de frigoríficos vindos, por exemplo, do município de Ji-Paraná para o transporte do rebanho comercializado com produtores da região.

“A dificuldade de acesso, especificamente pelas condições em que as pontes se encontram vem ocasionando sérios transtornos aos produtores, já que faz com que os frigoríficos não se arrisquem a ir comprar gado naquela região justamente pela distância, pois ir pelas pontes é inviável, e, por outra rota, tem-se o aumento de mais de 500 km, o que inviabiliza a logística e o acesso dos frigoríficos e, consequentemente, prejudica os produtores”, relata o deputado.

O parlamentar ressalta que um dos maiores problemas do produtor é a dificuldade no escoamento de suas produções, e que a situação dos moradores de Nova Mamoré e região está preocupante. “Com a atenção do DER, se estará dando condições aos produtores para, especialmente, negociar suas produções e não permitir que continuem tendo prejuízo, bem como trará segurança para toda população que necessita daquela estrada”, observou.