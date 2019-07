Alguns moradores do final da Avenida Curitiba e arredores de onde está sendo executada a obra para sanar o problema da erosão, ou seja, do “famoso buracão”, entraram em contato com redação do Extra de Rondônia para reclamarem, não da obra, mas sim da situação caótica que estão vivenciando no dia a dia com a poeira causada pelo grande tráfego de caminhões.

Segundo os moradores a obra é de suma importância para resolver por definitivo o problema daquela região, mas a de se convir que o tráfego de diversos caminhões trabalhando horas a fio por dia com a terra solta e a ajuda do vento, a poeira toma conta de tudo.

“Pessoas estão ficando doentes devido a poeira, e com isso, a prefeitura deveria tomar ciência e mandar um caminhão pipa pelo menos duas vezes ao dia jogar água na via por onde os caminhões trafegam, e assim amenizar a situação das pessoas que ali residem”, disse um morador.