A prefeitura de Pimenteiras do Oeste, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), iniciou a construção do novo prédio da sede do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS).

A unidade é construída com emenda parlamentar do deputado federal Expedito Netto (PSD) e recebeu o investimento de R$ 250 mil nesta primeira etapa junto ao convênio N°017/DPCN/2016, do programa “Calha Norte”, do Ministério da Defesa.

A unidade contará com área de construção de 143,87 m2 e terá sala de atendimento as famílias, 4 banheiros, almoxarifado, cozinha, sala da coordenação, sala para atendimento aos grupos, arquivo, administração. A obra é executada pela empresa Pascuti Reformas e Construções Ltda-ME, através do contrato de N° 007/2019/Processo Adm. 640/2018.

Atualmente, a sede do CRAS de Pimenteiras está em prédio alugado pela prefeitura, atendendo os programas, incluindo atendimento social e oferecimento de cursos.

PREFEITO E SECRETÁRIA COMENTAM

Para Christiane Terezinha Preto, titular da SEMTAS e primeira dama, o CRAS é uma unidade pública municipal de atendimento, localizado em áreas estratégias que apresentam índices de vulnerabilidade e risco social. No local, são realizados atendimentos, acompanhamentos, trabalhos em grupo, facilitação ao acesso a serviços e benefícios sócios assistenciais e encaminhamentos das famílias à rede de atendimento.

Por sua vez, o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), disse que na unidade será oferecido à comunidade o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além do acesso a programas sociais oferecidos pelo Estado de Rondônia e pelo Governo Federal, tais como: Bolsa Família, Carteirinha do Idoso, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social de Energia Elétrica e os programas sociais “Renda Cidadã”, “Ação Jovem” e “Viva Leite”.