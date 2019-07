Está marcado para as 16h, do dia 18 de julho, o anuncio do ganhador (a) de uma bolsa de 50% de desconto para os diversos cursos oferecidos pela Unesc em Cacoal, Vilhena e Porto Velho, neste vestibular do segundo semestre.

Com o vestibular agendado em andamento desde o dia 08 de maio, a Unesc irá presentear o candidato que atingir a maior nota na prova. Vale lembrar que o início das aulas será no dia 24 de julho.

A bolsa de 50% de desconto em todas as mensalidades do curso está disponível para todos os cursos que estão com vagas abertas para o vestibular agendado 2019, sendo eles: analise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, nutrição, pedagogia, psicologia, sistema de informação em Cacoal.

Já em Vilhena as vagas são para: arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia de computação, estética e cosmética, farmácia, fisioterapia, nutrição e radiologia.

E Porto Velho as graduações em engenharia de computação, engenharia de produção, engenharia mecânica e engenharia civil.

Para concorrer a Bolsa de 50% da Unesc, o candidato deverá atingir a maior nota no vestibular agendado, além de ser necessário preencher a inscrição no site da Unesc e curtir as redes sociais da instituição, o Facebook e Instagram – @unescnet). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet ou pela secretaria acadêmica de cada uma das três unidades.