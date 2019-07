Nesta quarta-feira, 17, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, “Brigada Príncipe da Beira”, iniciou o Apoio Logístico ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e à Polícia Militar Ambiental de Rondônia, no combate a crimes ambientais nas regiões de Boa Vista do Pacarana e Espigão d’Oeste, ambas em RO.

Batizada de Operação Honoris, a ação contará com 96 homens do Exército Brasileiro (EB), além de agentes do IBAMA e da Polícia Ambiental.

O apoio do Exército está dividido em duas fases, compreendendo as seguintes ações: Montagem de Bases de Combate para o efetivo envolvido em Boa Vista de Pacarana e em Espigão d’Oeste. Apoio em Comando e Controle (C2) para as ações do IBAMA e da Polícia Ambiental. Desmontagem dos equipamentos das madeireiras e transporte do material, quando for o caso. Alimentação e alojamento para os participantes e realização da segurança das Bases de Combate.

Para esse apoio, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva emprega o 54º Batalhão de Infantaria de Selva (54º BIS), cuja sede fica em Humaitá, AM. O Batalhão dispõe de armamentos, equipamentos e material de comunicação próprios para cumprir essa missão. As ações não têm data de término definida.