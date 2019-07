Na manhã desta quarta-feira, 17, Núbio Lopes de Oliveira, titular da Delegacia de Homicídios falou ao Extra de Rondônia de mais um crime que ele e sua equipe esclareceu em Vilhena.

O crime em questão, trata-se do assassinato de Júlio Pereira Bastos, conhecido por “Júlio Mecânico” que na época dos fatos tinha 42 anos.

Bastos foi morto a tiros de pistola na noite de 27 de maio de 2018, quando ele, a esposa, filhos e amigos estavam em frente à uma casa. Os executores chegaram numa moto, o carona desceu caminhou até a vítima e disparou por várias vezes. O mecânico foi morto por quatro tiros, inclusive um na cabeça.

Contudo, ao se inteirar do fato o delegado Núbio Lopes, colocou sua equipe para investigar o caso. No decorrer da investigação, chegou ao conhecimento do delegado que um homem tinha sido detido de posse de uma arma de fogo no dia 30 de maio, ou seja, três dias após a execução de Júlio. Indícios apontaram que a arma apreendida poderia ter sido usada nesse crime.

Entretanto, exames de balísticas feitas por peritos, levando em conta o material disponibilizados e equipamentos, não foi possível precisar se o projetil era da mesma arma apreendida. Com isso, os resultados foram inconclusivos.

Todavia, Lopes não satisfeito com o resultado e confiante que o projetil seria da mesma arma, pediu apoio ao delegado da Polícia Federal, em Vilhena, Bruno Zane Santos, no qual não mediu esforços e de forma prestativa encaminhou a arma para o Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, onde com mais recursos, os peritos deram parecer conclusivo, ou seja, a munição periciada era da mesma arma apreendida.

Contudo, a partir daí o novelo do crime começou a ser desvendado. E, nesta semana Núbio e sua equipe identificaram aos autores desse homicídio.

Após intensa investigação, concluiu-se que o assassinato de Júlio Mecânico, que tinha fama de não levar desaforo para casa, foi por motivo fútil, ele teria tido uma discussão com Kenedy Palmeira da Silva, que na ocasião havia pedido uma arma emprestada para matar Júlio, mas não conseguiu. Após isso, Pablo Henrique da Silva Sega, que está preso por tráfico de drogas e pelo assassinato do músico Mailson Campos Lucas dos Santos, no dia 20 de maio de 2018 (leia AQUI) e (AQUI), teria tomado as dores do amigo, e em companhia de Kenedy que pilotou a moto para Pablo matar Júlio.

Com isso, foi fechado o inquérito e o delegado concluiu que Pablo foi o autor dos disparos que matou Júlio e Kenedy, partícipe. Kenedy tem mandado de prisão em aberto e é considerado foragido.