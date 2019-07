O Ministério Público de Rondônia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio da Polícia Civil, deflagrou nesta quarta-feira, 17, a Operação “Apófis”, destinada a desmantelar esquema de corrupção na Prefeitura e Câmara de Vereadores de Campo Novo de Rondônia que operou entre os anos de 2013 a 2019.

Cerca de 50 policiais civis cumprem mandados de busca e apreensão e afastamento de funções públicas expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. A investigação realizada pelo GAECO revelou um esquema criminoso liderado pelo titular do Poder Executivo, um representante do Legislativo e outros agentes públicos da Prefeitura, bem como de empresários do Município.

Dentre as irregularidades apuradas até o cumprimento das medidas cautelares tem-se a associação para a prática de crimes, peculato desvio, fraude à licitação, retenção indevida de contribuições previdenciárias e falsidade ideológica, além de ilícitos civis caracterizadores de improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

O nome da operação faz referência a mitologia egípcia, segundo o qual o Deus Apófis era a personificação do caos e destruição, remetendo, portanto, à desordem que se instalou no Município de Campo Novo de Rondônia, ante os vários ilícitos praticados em face da administração pública municipal.