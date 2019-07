Como de costume, todas as sextas-feiras é dia de música ao vivo no Picanha na Chapa. E nesta sexta-feira 19, a animação da noite ficará por conta da dupla sertaneja Henrique & Noratto.

Além da música ao vivo, o restaurante também oferece picanhas, peixes, porções, pizzas, lanches, sucos, pratos a la carte e individuais.

E não para por aí, continua a promoção de litrão no Picanha, Skol a R$ 7,49 e Brahma R$ 6,99 para quem pagar no cartão débito ou dinheiro.

Tem mais, agora em novo espaço o Picanha da Chapa conta com parque infantil, restaurante, sala de jogos, salão amplo, palco, telão e área reservada para fumantes.

E as novidades não param, aos sábados é dia de feijoada no restaurante, e no domingo a equipe do Picanha serve aquele alomoço pra lá de especial com buffet livre completo e variado.

Não perca tempo e vá conferir, o restaurante agora está localizado em um espaço anexo ao Clube dos Estados.