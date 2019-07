O deputado estadual Ismael Crispin (PSB) visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 18.

Ele, que tem residência no município de São Miguel do Guaporé, está em Vilhena para reunião técnica com agricultores da região do Cone Sul que visa nivelar os ajustes e proposição de emenda junto ao Projeto de Lei do Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia (PROVE) e o projeto de lei de Criação do Sistema Unificado Estadual de Atenção a Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF).

Acompanhado do vereador vilhenenses Wilson Tabalipa (PV), Crispin explicou sua visita à cidade “Clima de Rondônia”.

“Estamos cumprindo uma agenda que faz parte do projeto que discutimos desde o início do ano que envolve as agroindústrias e empreendedores, e, aproveito para parabeniza-los porque são, de verdade, os grandes geradores de emprego e renda em Rondônia. E, como tinha uma legislação que os impedia de crescer, através de audiência pública e demanda dos rondonienses, conseguimos sensibilizar o governador e propor uma nova legislação, e assim o fez. São duas novas legislações. Estamos levando esta situação aos representantes diretos da comunidade, como os vereadores, ao prefeito, associação comercial e empreendedores deste segmento. E Vilhena faz parte desta pauta”, disse.

RELACIONAMENTO COM GOVERNADOR

Crispin também comentou seu relacionamento político nestes seis primeiros meses de mandato do governador Marcos Rocha (PSL).

“Para mim, Marcos Rocha tem se mostrado um grande amigo, parceiro, construindo, ao longo desses dias, com muitas dificuldades, uma nova visão para o Estado de Rondônia. As reivindicações são sempre muito republicanas e voltadas sempre aos interesses dos rondonienses. Até esse momento temos sido atendidos. A minha cidade, São Miguel do Guaporé, por exemplo, tem recebido uma ação do governo que nos últimos 17 anos não recebíamos. Trata-se da operação “Cidade Limpa”, deixando a cidade da forma que nós queríamos em tempo recorde”, salientou.

ENERGISA

Por outro lado, o parlamentar comentou a respeito de seu enfrentamento com a Energisa, empresa que comprou, em leilão, as Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), responsável pela distribuição de energia em Rondônia.

“Nós recebemos em Rondônia uma multinacional, extremamente poderosa, que comprou a antiga Ceron a preço de ‘banana’, mas assumiu alguns compromissos. Uma delas é uma dívida com o Estado de Rondônia. Mas nós surpreendeu quando, um mês após comprar a Ceron, fez esse aumento extravagante, abusivo. E nós fizemos esse enfrentamento. Porém, a minha briga em particular com a Energisa é o descumprimento da lei 1380/2007, da Assembleia Legislativa (ALE), que proíbe a suspensão de energia na sexta-feira e véspera de feriado. A Energisa chegou e fechou os olhos para isso. Essa empresa precisa saber que Rondônia tem uma legislação própria e precisa obedecer. Se não obedecer nós temos o Ministério Público, que vai executar, e o Poder Judiciário, se não cumprir, que a empresa pague pelos danos provocados aos rondonienses”, encerrou.