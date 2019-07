A dupla de fotógrafos Cristiane Araújo, de Cabixi, e Anderson Rodrigues, de Porto Velho, realizou na última segunda-feira, 15, um ensaio fotográfico explorando as belezas naturais do Guaporé, an região sul de Rondônia.

Os profissionais tiveram que caminhar mata adentro e até escalar montanhas de pedras para conseguir os cliques perfeitos.

O ensaio contou com uma equipe de apoio composta por guia turístico e assistente de iluminação.

De acordo com a fotógrafa e também modelo do ensaio, foram mais de 100 fotos, com diferentes composições explorando os principais pontos turísticos de Cabixi.

Ainda, segundo Cristiane, o projeto de fotografar em diferentes pontos da cidade surgiu há pouco mais de um ano e com a visita do amigo a Cabixi, pode ser planejado e realizado o sonhado ensaio. Confira algumas das fotos.