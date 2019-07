Durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados, na última quarta-feira 17, Mauro Nazif expressou sua indignação, além de repudiar a ação do DNIT nacional pela transferência da superintendência de Rondônia para o Estado do Amazonas (AM).

Isso porque, após investigações da Polícia Federal (PF) sobre desvios de recurso públicos em contratações feitas pelo DNIT para a manutenção da BR-364, a direção geral da empresa decidiu transferir a competência.

“Se existe ilicitudes, ilegalidades, os responsáveis que respondam por seus atos e não o Estado de Rondônia, eu nunca vi isso acontecer. O Estado, não é feito de bandidos, pelo contrário, são pessoas de bem”, argumentou Nazif.