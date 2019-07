Nos dias 09, 10 e 11 de agosto a neurologista e neurofisiologista, Gisele de Moraes Cristovam estará na Clinica Mega Imagem para trabalhar com exames de eletroneuromiografia. A unidade atenderá a convênios e consultas particulares.

O exame tem a duração mínima de 30 minutos, e é utilizado para diagnósticos de lesões traumáticas ou por esforço repetitivo dos nervos periféricos, doenças compressivas nervosas, comprometimento dos nervos em braços ou pernas por hérnias de disco cervical ou lombar, neuropatias por diabetes, doenças da tireóide, deficiência de vitaminas, além de doenças nos músculos e na medula.

De acordo com a diretoria da clinica os atendimentos na sexta-feira 09, será das 14h as 18h e no sábado 10, das 08h as 11h30 e das 13h as 20h. Parte da agenda será reserva para consultas particulares e as demais para convênios.

Para mais informações sobre valores e agendamento do exame, entrar em contato através do telefone 9 8114-8821, ou ir até a clinica, localizada na Rua Carlos Sthal, 4968, Jardim Eldorado.