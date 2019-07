O acidente entre dois carros aconteceu na tarde desta quinta-feira, 18, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com Benno Luiz Graebin, no semáforo do bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações de um dos envolvidos, o condutor do VW Fusca de cor Mostarda, seguia pela Presidente Nasser, sentido Avenida Rondônia, quando tentado passar no sinal fechado para ele. Com isso, colidiu com o Uno Mile de cor Preta.

Com impacto, os veículos rodaram na pista fazendo com que o Uno batesse na pilastra do sinal.

Ainda de acordo com o envolvido, o motorista do Fusca tentou fugir do local, pois aparentava estar embriagado, mas a polícia conseguiu detê-lo e o encaminhou a delegacia.

Nenhum dos envolvidos tiveram ferimentos graves. Um boletim de ocorrências foi registrado no local.