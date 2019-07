Nos últimos anos o Sul do Estado ganhou destaque no futebol profissional rondoniense com títulos do Vilhena Esporte Clube (VEC), e mais recentemente com o ingresso do Barcelona, que foi rebaixado para a segunda divisão também este ano.

Para 2020 a região vive a expectativa da entrada de mais um time do Sul de Rondônia no Campeonato Rondoniense Profissional. E essa equipe deve vir do município de Cerejeiras, adotando o nome da cidade para as competições. A equipe deverá disputar a segunda divisão para ingressar a elite do futebol estadual.

As tratativas para o possível ingresso da equipe de Cerejeiras no Estadual Rondoniense já foram iniciadas. O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) manteve reunião com o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa, buscando orientações técnicas e se colocando à disposição para investimentos para a melhoria da infraestrutura do estádio, incluindo a construção de arquibancadas.

O presidente da Federação disse que não haverá impedimentos a entrada de uma nova equipe. Segundo Heitor, basta que se cumpram as exigências da entidade.

O parlamentar pontuou ainda que que há interessados na profissionalização do futebol em Cerejeiras. “Além disso, temos uma região formada por cinco municípios próximos: Cerejeiras, Colorado, Cabixi, Pimenteiras e Corumbiara”, observou o parlamentar.

Ainda conforme Neiva, a entrada da equipe de Cerejeiras no profissional rondoniense fortalecerá o futebol no Estado, em especial a rivalidade com a cidade de Vilhena. “Essa competitividade engrandecerá o nosso esporte”, afirmou.