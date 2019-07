No decorrer da semana o corpo docente da Faculdade da Amazônia (Fama) participou da semana pedagógica organizada pela instituição.

A semana tem como intuito melhorar, ainda mais, a qualidade do ensino da instituição que já é nota máxima no MEC. Isso porque, a faculdade se preocupa em manter os professores atualizados e preparados para atender a demanda que hoje existe no mercado.

Durante as atividades desenvolvidas foram ministradas diversas palestras que, juntas, agregam preparo e conhecimento aos educadores.

Os professores puderam conferir as palestras sobre: “Neurociências Na Aprendizagem Acadêmica: Funções Executivas”, “A Voz do Professor”, “Atuação do psicopedagogo com enfoque nos atendimentos da Fama”, “Trabalho em equipe”, além de contar com a participação das psicopedagogas Cristiane Arruda e Marina Barreto, o fonoaudiólogo Felipe Azevedo Leão, e as docentes de psicologia da Fama, Adriana, Dienny, Maria Marta e Maria Rosa.

Hoje a instituição possui cursos de formação superior em agronomia, zootecnia, serviço social e psicologia. Vale ressaltar que a faculdade está com vestibular agendado aberto, com bolsas de 50% para qualquer um dos cursos.

Esse percentual aumenta para 70% em caso de transferência para a faculdade, independente do curso de origem do estudante. Para se inscrever, basta acessar o site.