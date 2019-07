Silvio Batista Soares, de 50 anos, e a mulher dele, Adriana Maria Teodoro Soares, de 45, moradores do município de Colorado do Oeste, morreram em acidente automobilístico nesta sexta-feira, 19. O filho deles, de 13 anos, foi socorrido com ferimentos e sobreviveu.

O acidente acorreu no Km 179 da BR-174, entre os municípios de Porto Esperidião e Pontes e Lacerda – MT.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvio dirigia uma picape Fiat Strada e teria invadido a faixa contrária depois de sofrer uma derrapagem. Com isso, atingiu uma caminhonete VW Amarok, de cor branca, placas QCX-8978/Lucas do Rio Verde-MT, que trafegava em sentido contrario.

No impacto, a picape praticamente partiu ao meio. Silvio e Adriana morreram na hora, o filho de 13 anos, está internado no hospital regional de Cáceres, mas não corre risco de morte. A família estava visitando parentes no Mato Grosso.