Acidente envolvendo um carro Chevrolet Agile LTZ, de cor prata, com placas de Vilhena e uma moto Honda NXR 150 Bros, de vermelha, com placa de Anastácio/MS, aconteceu na tarde desta sexta-feira, 19, por volta das 13h45.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a condutora do carro seguia pela Rua Castelo Branco, sentido Avenida José do Patrocínio, quando no cruzamento com a Avenida Barão do Rio Branco, colidiu com a motociclista que trafegava sentido 5ª BEC.

Na colisão, a motoqueira caiu e sofreu possível fratura nas costelas. Ela foi socorrida ao pronto-socorro do hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para perícia e registrou a ocorrência.