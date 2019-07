O sábado na capital foi marcado por dois incêndios de grandes proporções em dois diferentes estabelecimentos comerciais.

Pela manhã, o fogo destruiu sete carros da empresa Saga Veículos, na rua da Beira, lateral da BR-364, sentido Candeias do Jamari.

Os carros estavam estacionados no pátio de seminovos quando o fogo começou num Fiat Elba e se alastrou rapidamente, atingindo mais seis veículos. Os Bombeiros tiveram muito trabalho para debelaras AS chamas. A direção da empresa não informou as causas do incêndio.

À noite, mais precisamente por volta das 19 horas, teve início um outro incêndio de grandes proporções, desta vez na loja da empresa Rondobras, na avenida Nações Unidas, que foi completamente consumida pelas chamas. Até às 20 horas deste sábado os bombeiros ainda continuavam tentando apagar o fogo. As causas também são desconhecidas. A Rondobras atua na área de veículos, mais precisamente em serviço de manutenção e auto peças.

