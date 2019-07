Acidente envolvendo um carro Hyundai, de cor prata, placa NXR-7420/Alta Floresta D’Oeste, e uma moto Yamaha YBR 125 E, de cor prata, placa NDG-3734/Vilhena, aconteceu na noite deste sábado, 20, na Rua 1802, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, o condutor do carro seguia pela via sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando quase em frente a Pista de Kart colidiu com a moto, no qual o condutor transitava em sentido contrário.

Apesar do forte impacto, e dos veículos ficarem bastante destruídos, não houve feridos. O motociclista apresentava sinais de embriaguez. Com isso, foi levado para a delegacia pela Polícia Militar que atendeu a ocorrência.