O apenado identificado como Francisco Alves Brasil Filho, 39, foi morto a tiros após esfaquear um cabo da policial militar no final da tarde deste domingo, 21, em uma residência na Rua Lírios com Girassol, bairro Cohab, na zona Sul de Porto Velho.

De acordo com as informações iniciais, o suspeito seria ex-marido da atual mulher do policial. Ele teria invadido a residência do militar pulando o muro e o atacado com duas facadas.

Segundo ainda com as informações da polícia, o apenado foi solto recentemente após ficar uns dias preso por crime de tráfico de drogas e ameaça – violência doméstica contra a ex-mulher. Ela inclusive tinha medida protetiva contra ele.

O policial militar conseguiu se desvencilhar, pegou uma pistola calibre 40 e atirou contra o suspeito, que morreu no local. A esposa do PM presenciou toda a situação.

O militar foi socorrido para o hospital João Paulo II.