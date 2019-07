Na manhã deste domingo, 21, uma garota de 18 anos Amanda Carneiro Guerra, foi encontrada por sua mãe. Na sua residência na Rua Algodoeiro, bairro Caladinho na região sul da capital.

Segundo relato de pessoas próximas, os pais da jovem teriam chamado sua filha por várias vezes na porta de seu quarto, mas sem obter respostas e já preocupados decidiram arrombar. Neste momento se depararam com o corpo escorado na porta e já sem vida, com um cinto enrolado no pescoço e preso a fechadura da porta, com latas de cerveja e uma faca no chão.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas nada pôde ser feito. O rabecão foi acionado juntamente com a equipe da perícia técnica. E após os trabalhos foi feita a remoção para o IML.

De acordo com a Polícia, a garota sofria com depressão e já havia tentado tirar a vida outras vezes.