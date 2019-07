José Carlos Garcia, de 53 anos, conhecido por Zé Carlos, que estava desaparecido desde a manhã da última sexta-feira, 19, quando saiu de casa e foi até sua chácara atrás da fábrica de óleo Portal, foi encontrado morto no final da tarde desta segunda-feira, 22, leia (AQUI).

De acordo com as informações obtidas ela reportagem do Extra de Rondônia, colegas de Zé Carlos, inconformados com seu desaparecimento promoveram um mutirão para procura-lo.

Contudo, no final da tarde de hoje encontraram o corpo de Zé Carlos numa mata próxima ao Rio Mosquito, aproximadamente 10 quilômetros de Vilhena.

A moto Honda Biz 100 ES, de cor vermelha, placa NCI-8972/Vilhena, estava próxima ao corpo, além dos documentos pessoais e o aparelho celular. Ainda não se sabe se a vítima tirou sua vida, mas a polícia deverá investigar o caso. Amigos contam que Zé Carlos conhecia bem aquela região, pois costumava fazer trilha por lá.

Após a perícia, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção. Provavelmente o corpo do comerciante deverá ser transladado para São Paulo, onde deverá ser velado e sepultado.