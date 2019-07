Nesta semana foi divulgado pela OAB de Rondônia um ranking com as 10 faculdades com os melhores índices, entre os aprovados exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Rondônia.

Nele, os acadêmicos de Direito formados pela Faculdade AVEC de Vilhena aparecem na segunda colocação entre os cursos particulares oferecidos no interior do estado.

De acordo com o ranking, 114 acadêmicos da Faculdade AVEC fizeram a segunda fase do exame e 25,4% deles foram aprovados. A instituição melhor colocada obteve o índice de 26,6%.

No ranking estadual o curso de Direito da Faculdade AVEC está entre as seis melhores neste quesito atrás dos campi da Unir de Cacoal e Porto Velho, e mais três faculdade particulares, sendo duas da capital.

O diretor da Faculdade AVEC, professor Marcos Roberto Pinto, disse estar contente com o resultado, mas que a Faculdade AVEC também tem resultados fantásticos em relação a aprovados em concursos públicos.

“Esse resultado reflete toda a tradição de qualidade em ensino superior, que a Faculdade AVEC oferece a seus acadêmicos. Aqui temos o objetivo de formar profissionais com alto gabarito e capacidade técnica. Nossos acadêmicos tem resultados muitos bons quando se trata de concursos públicos também.”, disse o diretor Marcos Roberto.

VESTIBULAR

