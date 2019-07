O prefeito Olvindo Luiz Donde (PDT), o popular Vino, recepcionou no último final de semana várias autoridades políticas de Rondônia que estiveram em Pimenteiras para conferir in loco as ações de recuperação da RO-370, a conhecida “Rodovia do Boi”.

A estrada é a de maior escoamento da produção agropecuária do Cone Sul do Estado de Rondônia.

Entre as autoridades, estavam o vice-governador Zé Jodan, e o Diretor Geral do Departamento de Estadas e rodagem (DER), Coronel Meireles, além dos deputados Luizinho Goebel, Ezequiel Neiva e José Eurípedes “Lebrão”, além da prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso.

Em reunião com as autoridades ficou definido que a recuperação da estrada da RO-370, inclui consertos de pontes, abertura de laterais, com ajuda de empresários, agropecuaristas e produtores rurais da região.

Vino destacou que Pimenteiras do Oeste está em terceiro lugar na produção de grãos em Rondônia e que o Cone Sul produz 85% dos grãos do Estado de Rondônia com quase um milhão de bovinos, sendo a maioria de corte. Disse, por outro lado, que toda essa produção tem reflexo nas importações e, consequentemente, no Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia.

Contudo, Vino fez um apelo às autoridades políticas, dizendo que o DER tem a obrigação de manter as estradas transitáveis para não comprometer o transporte de grãos. “O ciclo do transporte de grãos não pode ser interrompido. Quase 30% da produção é armazenada nas carretas durante o transporte. O restante está guardado nos portos e entrepostos para exportação. Parte da colheita é realizada no início das chuvas e as estradas precisam estar preparadas”, explicou o mandatário pimenteirense.