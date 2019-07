O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) visitou na manhã da quarta-feira, 17, a escola estadual Planalto, no distrito de Planalto São Luiz, em Cabixi.

Neiva conversou com servidores da escola e deu uma boa notícia aos funcionários, de que fez a indicação à Secretaria Estadual de Educação (Seduc), para a construção da cobertura do pátio da escola.

Neiva disse que conversou com o secretário de Educação, Suamy Vivecananda, sobre as necessidades da escola Planalto, e que o secretário se comprometeu em priorizar a demanda para o próximo ano. “Observei que as necessidades são muitas. Além da cobertura do pátio, a escola precisa de reforma. Vou destinar emenda parlamentar à Seduc visando obras necessárias para que os alunos tenham o conforto mínimo para estudar”, afirmou o deputado.

Ezequiel Neiva caminhou pelo distrito, conversou com moradores e visitou amigos. Os moradores solicitaram ao parlamentar a construção de uma academia ao lar livre e a cobertura da piscina utilizada para atendimentos de fisioterapia. Neiva avaliou as reivindicações como urgentes e disse que iniciará os trabalhos para atender a população de Cabixi.