O prefeito Eduardo Japonês anunciou na manhã desta terça-feira, 23, em reunião em seu gabinete na Prefeitura, a mudança na direção de três secretarias.

As trocas valorizam servidores de carreira em duas delas e promovem um adjunto para cargo de titular da pasta. Sempre atento aos manejos necessários, o prefeito tem adaptado as equipes de cargos de chefia conforme as necessidades da Prefeitura se modificam ao longo de seu mandato.

“Temos muitas pessoas boas na Prefeitura, que entendem a nossa filosofia de administrar. Aposto nelas para que continuemos atendendo bem a população. Os dois secretários que saem contribuíram muito para a administração. Eles continuarão em nossa equipe como guerreiros chave deste xadrez que às vezes protagoniza com uma peça, às vezes com outra, dentro de sua estratégia maior”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) tem em seu comando na gestão de Eduardo o secretário-adjunto Roccio Aires Candido. À frente dos trabalhos da secretaria, Roccio sempre gozou de autonomia para executar os trabalhos, ainda que o secretário titular seja Carlos Schramm, que se dedica quase integralmente à sua outra função como chefe da Secretaria de Obras. Nesta manhã Roccio foi “promovido” a secretário de Trânsito, em reconhecimento aos bons trabalhos que vem desempenhando.

Graduado em Direito desde 2006, Roccio é secretário-adjunto da Semtran desde 2012, tendo dado contribuições significativas à pasta em três gestões diferentes. “Agradeço ao prefeito e àqueles que reconhecem nosso trabalho. Esse gesto nos dá ainda mais ânimo para continuar trabalhando pela redução no número de acidentes do município”, diz Roccio.

PROCURADORIA

O atual procurador geral do município, o advogado Tiago Holanda, deixa a titularidade da pasta no próximo dia 31 de julho, mas continuará atuando como advogado concursado. Seus préstimos à defesa do município e embasamento de ações da Prefeitura foram elogiados pelo prefeito. Assume o cargo a advogada Marcia Helena Firmino.

Concursada desde 2014 na Prefeitura, atua como advogada do município na Procuradoria Geral do Município (PGM), mas também já exerceu as funções de sub-procuradora e procuradora geral. Foi professora do Estado por 20 anos e atua na advocacia há 10 anos. É graduada em Direito com pós em Direito Público, além de ser graduada em Letras com pós em Linguagens.

“Entre os desafios que pretendo encarar na PGM estão o de definir em detalhes os processos das atividades, agilizar o andamento dos trabalhos e instruir outras secretarias sobre os trâmites documentais para desafogar a PGM quanto aos pedidos de informação”, analisa.

ADMINISTRAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) recebe em sua cadeira maior outro servidor de carreira, Welliton Oliveira Ferreira. O atual secretário, Marisson Rebouças, definiu junto ao prefeito sua nova função. “Pedi ao Eduardo para me ausentar da Semad. É um ambiente no qual vivo há muitos anos, mas pretendo me desafiar com uma nova atividade na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, ajudando o Marcondes a continuar fomentando o desenvolvimento de Vilhena”, conta Marisson.

O novo secretário, Welliton, é graduado em Administração e Direito, além de ter pós-graduação em Contabilidade Tributária. Servidor público da Prefeitura desde 2003, é agente administrativo concursado mas já desempenhou atividades como chefe de setor de Recursos Humanos, secretário municipal de Esportes, além de trabalhos nos setores de Folha de Pagamento e Assistência Jurídica.

“Quero muito diminuir a quantidade de papel que utilizamos na Semad, ou seja, digitalizar mais nossas atividades para agilizar os processos administrativos. Outra grande responsabilidade que assumo é a realização do concurso público, que deverá ter seu edital publicado em breve”, conclui.