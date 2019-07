Cumprindo Calendário de volta às aulas ao segundo semestre de 2019, a Unesc de Vilhena recepcionou na segunda-feira, 22, os professores que compõe o corpo docente da Faculdade.

O objetivo, segundo o coordenador acadêmico, Marco Aurélio Vasques, é acolher os novos professores e integrá-los aos mais antigos, dentro de um ambiente harmônico e sintonizado com a proposta educacional da Unesc.

Antes da chegada dos alunos, que acontece nesta quarta-feira, 24, foram discutidos por meio de palestras e reuniões de trabalho o Plano Pedagógico para todos os cursos oferecidos pela unidade.

Excepcionalmente, a Unesc abriu vestibular no meio do ano e vai receber o dobro dos alunos novos que esperava. “Para nós foi uma surpresa, já que não é comum a entrada de novos alunos no meio do ano”, disse Vasques ao se referir aos desafios que os professores terão durante o semestre.

A diretora-geral Nativi Cury destacou a credibilidade da instituição que conquistou a melhor nota no Cone Sul do estado, segundo avaliação do MEC. “Isso significa que a Unesc representa o que há de melhor no ensino Superior e Pós-graduação na região Sul. Sempre buscamos a excelência no ensino, e o resultado deste esforço foi atestado por quem tem autoridade no assunto. Hoje somos a melhor Faculdade do Cone Sul e temos o melhor time de professores, segundo o MEC”, frisou.

O curso de Medicina da Unesc de Vilhena, por exemplo, vem sendo reconhecido como um dos principais pilares da educação superior do Cone Sul e contribui para a consolidação da cidade como polo educacional, graças à sua estrutura moderna, aliada a um projeto pedagógico de nível internacional.

A Unesc de Vilhena oferece 15 cursos superiores nas áreas de humanas e exatas, além de 13 cursos de Pós-graduação.