Nayra Emiliano entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta quarta-feira, 24, para informar que o esposo, Jandir Chaves de Almeida, de 27 anos, saiu do coma induzido da Unidade de Terapia Intensiva de Cacoal.

Jandir, que com sua esposa moram em Vilhena, é entregador de pizza e sofreu grave acidente em 6 de julho passado ao bater na traseira de um caminhão parado no bairro Jardim América, em Vilhena (leia AQUI) –

De acordo com Nayra, seu esposo teve uma recuperação rápida. “Tiraram a sonda dele e Jandir saiu do coma induzido. Os médicos não encontraram nenhuma lesão grave na cabeça dele, o que não precisará passar por uma cirurgia, graças a Deus”, frisou.

Ela disse que seu marido, semana passada, quando acordou do coma, falava delirando, mas no dia seguinte começou a se lembrar do ocorrido e agradeceu as pessoas que apoiaram doando para comprar os medicamentos (leia AQUI).

“Ele quebrou o braço direito e estamos na espera dele fazer a cirurgia no Hospital Regional HEURO de Cacoal. Porém, o médico disse que Jandir está com sangue na medula, o que dificulta de se levantar e andar”, finalizou.