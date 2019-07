A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira, 24, informações do acidente ocorrido no final da tarde ontem, envolvendo duas carretas na BR-364, entre os municípios de Cacoal e Presidente Médici.

De acordo com informações da PRF, o condutor da carreta graneleira da empresa de transporte Martelli de Vilhena, identificado como Elson Porto Ferreira, de 45 anos, seguia pela rodovia, sentido Cuiabá, e ao chegar na altura do km 260, sem nenhum motivo aparente invadiu a pista contraria, atingindo a carreta que transportava combustível.

Com o impacto, os veículos explodiram, e pegaram fogo. Os motoristas morreram carbonizados. O condutor da carreta de combustível foi identificado como sendo Lindomar Dias de Sousa, 44 anos conhecido por “ Fininho”, ambos moradores de Vilhena.

A polícia disse ainda que poderia haver uma terceira pessoa morta no local, cogitando a possibilidade de ser a acompanhante do motorista do caminhão graneleiro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e a PRF continuam no local e a rodovia permanecerá interditada até a retirada dos veículos e também do combustível que não foi queimado na explosão.

Segundo os policiais que passaram a noite no local, a previsão é que a liberação total da rodovia aconteça no final da tarde desta quarta-feira, 24. A área foi isolada com cones aproximadamente 300 metros de cada um dos sentidos da via.