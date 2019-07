Conforma boletim de ocorrência, na tarde de quarta-feira, 24, a Central de Operação da Polícia Militar (PM), recebeu informação que um homem de pele morena, magro, alto e cabelo descolorido (branco), havia chegado numa construção na Rua 9305, no bairro Ipê, em Vilhena, pilotando uma moto Honda CG de cor preta e entrou no imóvel em alta velocidade.

A informação ainda dá conta que em seguida outro homem numa moto alta de cor verde e cinza chegou e levou o indivíduo que tinha entrado na construção abandonando o veículo.

A testemunha relatou que devida a forma que os homens chegaram e saíram do local, acompanhou de longe os suspeitos, no qual na Rua 844, o carona desceu e entrou numa casa.

De posse das informações, uma guarnição foi até ao local e confirmou que a moto Honda GC 150 ES ano 2006, de cor preta, placa NBZ-6221/Colorado do Oeste, tinha registro de furto/roubo.

Com isso, a guarnição foi até ao endereço passado quando se aproximaram avistaram um homem no qual as características batiam com as descritas pela testemunha. O suspeito ao perceber a presença da viatura correu para dentro do imóvel. Porém, foi detido pelos policiais, e em revista foi encontrado em suas vestes dois invólucros com substancia análoga a pasta base de cocaína, uma munição calibre 38 intacta, R$ 23,00 em dinheiro.

Numa casa ao lado foi localizado um pé de planta aparentando ser maconha e uma toca ninja. O suspeito confirmou a polícia que possui passagens por tráfico e mora em Cerejeiras.

O suspeito identificado como Matheus Ximenes Pereira, de 20 anos, foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).