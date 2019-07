O Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel PM José Hélio Pacha, esteve em Vilhena nesta quarta-feira, 24, para cumprir agenda de compromissos.

Entrevistado pela reportagem do Extra de Rondônia, o secretário afirmou que sua visita à cidade ocorreu por duas razões: acompanhar o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, Demargli da Costa Farias, em agenda no Cone Sul, e a de participar de audiência pública sobre os trabalhos das Sesdec nos quarteis que compõem o 3º BPM.

“Apresentamos os primeiros investimentos e o que está sendo feito nos batalhões da PM do Estado e os projetos para os próximos três anos”, explicou.

Pacha enfatizou que recebe diariamente estatísticas de todo estado sobre crimes de roubos e furtos, e afirmou que Vilhena teve um crescimento na criminalidade, mas destacou que hoje a maior preocupação está na capital.

“Sabemos que os municípios de Vilhena, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal tiveram um índice de crescimento de violência de forma geral, herdada das gestões passadas, mas estamos investindo em tecnologia nessas principais cidades de Rondônia e, agora, com esse novo turma de 400 policiais militares, vai melhorar. Talvez parte dessa turma deva compor o efetivo de Vilhena”, anunciou.

ELOGIOS AO 3º BATALHÃO

Pacha enalteceu o trabalho do 3º BPM sob o comando do capitão Diego Batista Carvalho, e disse que o grupo será beneficiado com tecnologia para melhorar o policiamento. “Os novos equipamentos serão para facilitar os trabalhos dos militares na repressão e roubo de veículos, com viaturas serão substituídas por outras novas, tendo mais tecnologias que incluem câmeras externas no policiamento”, reforçou.