O Vilhenense Esportivo Clube confirmou nesta quarta-feira, 24, sua vaga as semifinais do Campeonato Rondoniense 2019, após um empate sem gols com Ji-Paraná, no estádio José Bianco, em Ji-Paraná.

O resultado garantiu a equipe 16 pontos e também a primeira colocação do grupo B da competição estadual. Com isso o Leão vai se juntar junto com Porto Velho, Real Ariquemes que estão garantidos na próxima fase do estadual.

A última vaga das semifinais será definida entre Guaporé que é vice-líder do grupo B com 12 pontos e o Ji-Paraná que é o terceiro colocado com 11.

Na próxima rodada, o Vilhenense folga e aguardará o seu adversário que sairá entre Real Ariquemes e Porto Velho. Já o Galo da BR visita no sábado, 27, às 20h00 (horário de Rondônia, a União Cocalense no estádio Aglair Tornelli, em Cacoal.