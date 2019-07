Após a homologação da licitação acontecer nesta semana, o prefeito Eduardo Japonês (PV) assinou o contrato de serviço com a empresa Alto Rio para asfaltar mais de cinco quilômetros do bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A empreiteira garantiu que as obras vão começar no dia 14 de agosto. Neste lote estão inclusos 8 trechos de ruas a serem asfaltadas no bairro Cristo Rei, a saber: Rua Cláudio Rosella (500 metros), Rua Francisca M. da Paz (618 m), Rua José Carlos Alves (618 m), Rua 1518 (618 m), Rua Armindo P. de Macedo (618 m), Rua Samambaia (380 m), Rua 1519 (40 m), Travessa 1512 (110 m) e Rua 743 (1,7 km). No total são aproximadamente 5,2 km de drenagem, asfalto, calçadas, sinalização e obras de acessibilidade (Veja mapa em anexo).

Em reunião com o prefeito e o secretário municipal de Planejamento, na tarde desta quinta-feira, 25, o proprietário da empresa, Fullvio Pinto, explicou que está comprometido com a realização do projeto.

“Pedimos a compreensão dos moradores, pois é uma obra grande e vai gerar alguns transtornos. Alertamos também que a população não molhe as ruas, pois água na medida errada pode comprometer nosso serviço. Em alguns lugares de nossas obras na cidade também pode ser necessário retirar árvores, postes ou calçadas que estão fora do esquadro. Agradecemos a todos que entendem a necessidade disso”, finaliza Fullvio.