Você – que é um empresário – acha que R$ 1 real é pouco ou muito? Se você adicionar um real ao seu preço de venda unitário, que impacto ele provocará nas receitas mensais e margem líquida? Qual seria o custo adicional que sua empresa teria para justificar essa majoração de preços?

A maioria dos administradores se preocupa e envolve com as grandes cifras, dispensando pouca ou mínima atenção aos valores menores. Ao fazer isso, é possível que eles estejam tendo uma postura equivocada, bem como uma insensibilidade gerencial.

Dependendo do seu ramo econômico, é possível que o acréscimo de um real ao seu preço de venda unitário tenha um impacto altamente positivo no seu negócio. Ele pode aumentar suas receitas, pode melhorar sua margem bruta, como também elevar seu lucro líquido mensal.

As perguntas que surgem são: O que é necessário fazer para se conseguir isso? Quais os custos envolvidos para atingir esse objetivo? Como seus concorrentes reagirão? Como ficará sua participação no mercado, com a adoção dessa providência?

Atualmente estou trabalhando num projeto desses. É impressionante descobrir uma quantidade de promissoras opções de novos negócios, surgidas enquanto se fazem tais estudos, projeções e simulações! É impressionante constatar que existem oportunidades viáveis e inexploradas de crescimento, bem perto de você!

No meu entender, toda a empresa que decidir tomar esse caminho encontrará pelo menos 3 (três) oportunidades de incrementar suas receitas, lucratividade e participação no mercado.

Permito-me sugerir que sua empresa experimente fazer isso, com brevidade. Nem sempre o proprietário é o único detentor das ideias brilhantes. As vezes é preciso ter a humildade de investigar e perseverança na busca soluções alternativas (análises e projeções econômico-financeiras).

Logo após minha formação (ciências contábeis) trabalhei numa grande empresa nacional. Na controladoria existia um departamento composto por um economista, um administrador, um contador (especialista em custos) e um advogado, que constituíam seu cérebro pensante. Todo o seu processo de crescimento do Grupo era planejado ali, por aquela seleta equipe técnica. Hoje ela atua no Brasil e exterior, com muito sucesso.

A transformação de nossas atuais organizações, em empresas de projeção nacional, competitivas, pujantes e lucrativas é possível e está disponível diante de todos nós.