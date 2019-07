O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) lidera uma caravana de empresários rondonienses para uma audiência com o presidente da Republica Jair Bolsonaro (PSL), na próxima terça-feira (30.07.2019), às 10h no Palácio do Planalto para tratar de cinco assuntos de interesse de Rondônia.

Os temas que serão tratados com o presidente Jair Bolsonaro são nas áreas da soja, pecuária, mineração, bacia leiteira, portos de Guajará Mirim e Costa Marques.

Os empresários também vão se reunir com o embaixador da Bolívia no Brasil José kinn Franco na segunda-feira, para afinar o discursos e as pautas de interesse dos dois países.

Confira vídeo abaixo:

