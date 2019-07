Em visita à região da Zona da Mata, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), esteve na usina de calcário do Grupo César Cassol, localizada na RO Capa Zero, em Nova Brasilândia, no limite entre os municípios de Novo Horizonte e Castanheiras.

O parlamentar estava acompanhado do prefeito de Nova Brasilândia, Hélio Mendes, do prefeito de Novo Horizonte, Cleiton Cheregato e demais lideranças da região. A visita foi articulada pelo ex-prefeito Silas Borges.

Recebido pelos empresários César e Rodrigo Cassol, o presidente conheceu toda a área, que segundo os empreendedores, conta com investimentos da ordem de R$ 20 milhões para uma capacidade de produção de duas mil toneladas/dia de calcário.

A usina também contará com um parque para produção de energia solar em uma área de 16.000 m², que atenderá cerca de 60% do consumo, sendo 1.300 kWh de energia solar. Ao todo, mais de 3.200 placas solares estão sendo instaladas na usina.

“Esse é um empreendimento que, sem dúvida, transformará a região central de Rondônia, principalmente a região da BR-429. O César e seu filho, Rodrigo Cassol estão de parabéns pela visão empreendedora, pela coragem de investir alto em tempos de crise e de saber que crise se combate é com trabalho mesmo. Além de facilitar a distribuição de calcário que alavancará o agronegócio, a usina já representa um grande avanço quanto à parceria entre Brasil-Rondônia/Bolívia-Beni que comungam de interesses comerciais”, ressaltou Laerte Gomes.

Segundo César Cassol, a localização da usina de calcário facilitará a distribuição do minério. “Os acessos podem ser através de Ouro Preto do Oeste, Urupá, Alvorada do Oeste, saindo por Rolim de Moura, por Pimenta Bueno, enfim, aqui estamos no coração, no centro de Rondônia. E para essa parceria comercial entre Brasil/ Bolívia isso será muito positivo”, destacou o empresário.

Para o presidente da Assembleia, diante da visão empreendedora dos empresários, resta ao poder público, “não atrapalhar”.

“Falo de desburocratizar, facilitar esses investimentos que serão de fundamental importância para o crescimento de toda essa região. Estamos falando de calcário de qualidade, com frete barato, uma logística perfeita. Sem esquecer do maior parque de energia solar de Rondônia que está sendo implantado aqui, tudo com recurso próprio, com investimentos de mais de R$ 20 milhões. O Grupo César Cassol está, realmente, de parabéns”, concluiu o presidente.