Mais dois recursos alocados pelo ex-deputado federal Natan Donadon serão entregues à população na região do Cone Sul de Rondônia nos próximos dias.

Após inaugurar, em maio passado, um laboratório de análises clínicas em Cerejeiras que custou R$ 420 mil (leia AQUI), agora o prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé , o popular Vino, e o presidente da Câmara, Luiz Carlos, convidaram Natan para inaugurar uma creche (a primeira desse município) e uma quadra poliesportiva.

Os recursos para as obras também foram alocadas por Natan quando exercia mandato na Câmara Federal, em 2013.

Ele destinou recursos na ordem de R$ 500 mil para construção da creche, e mais R$ 100 mil para a quadra poliesportiva com arquibancadas, que contou com apoio da prefeitura na reforma e melhorias.

As inaugurações estão marcadas para o sábado 10 de agosto, nos seguintes horários: a creche às 17h e a quadra coberta às 18h.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 26, Natan enfatizou a alegria de inaugurar duas importantes obras para Pimenteiras, que representam um antigo sonho para a população desse município, além de que deu um novo aspecto e visibilidade à cidade. A creche, ao todo, atende 79 alunos, nos períodos de manhã e tarde. Ele elogiou o prefeito Vino pelo importante trabalho em prol do seu município.

“É uma alegria tremenda, porque cada obra inaugurada é a realização de um sonho, de um fruto colhido, através da realização plena do meu mandato como deputado federal. Fico feliz porque estão sendo usufruídas pela população. Lembro que um grupo de vereadores e mães me pediu o recurso para construção da creche e prontamente atendi a solicitação. Agora construída, a creche, que é modelo no Cone Sul, serve de apoio para as mães que precisam deixar seus filhos para irem a trabalhar. Já a quadra poliesportiva foi uma reivindicação dos desportistas que também fizemos questão de atender”, disse Natan.

Por outro lado, o ex-parlamentar também salientou que a creche está devidamente equipada com recursos na ordem de R$ 80 mil destinados pela deputada estadual Rosangela Donadon (PDT).

CONE SUL CANTEIRO DE OBRAS

Durante seu mandato de deputado federal de 2005 a 2013, Natan Donadon conquistou inúmeras obras para o Cone Sul (que padecia de representante na Câmara Federal), transformando a região num verdadeiro canteiro de obras.

Entre as mais importantes, destacam-se, em Vilhena, R$ 11 milhões para pavimentação asfáltica das avenidas Tancredo Neves e 1.705 e obras de asfalto em vários bairros da cidade, construção da ginásio da Associação Vilhenense de Vôlei (AVV), arquibancadas para o estádio municipal, feiras cobertas, R$ 3 milhões para a iluminação pública da BR-364, além de equipamentos, como tratores, para várias associações do Cone Sul. Em Colorado, destacam-se recursos para a construção da nova rodoviária, que é o cartão postal da cidade e entrega de maquinários. Em Cabixi, conquistou recursos para a construção da nova sede da prefeitura.

“Em resumo, posso dizer que os sete municípios do Cone Sul receberam investimentos, como asfalto, diversas obras e máquinas, por meio do meu mandato de deputado federal”, encerrou Natan.