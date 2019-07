Uma patrola que pertence a prefeitura de Colorado do Oeste, pegou fogo na manhã deste domingo, 28, quando trabalhava na área rural do município.

Informação obtida pela reportagem do Extra de Rondônia, dá conta que a máquina estava fazendo reparos no travessão da Linha Nova para Zero Um, quando por motivos ainda desconhecidos pegou fogo.

As chamas destruíram boa parte da máquina. As causas do incidente deverão ser investigadas. Não houve feridos.